Alternatifler - Webnode

Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü ara...

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem ...

Wix

Wix

wix.com

Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde eder...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com, blog yazma ve diğer işler için popüler olan, kendi kendini yayınlamaya yönelik bir platformdur. Automattic, Inc.'e aittir ve onun tarafından işletilmektedir. WordPress'in değiştirilmiş bir sürümünde çalıştırılmaktadır. Bu web sitesi kayıtlı kullanıcılar için ücretsiz blog barındırma h...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Squarespace, Inc., merkezi New York'ta bulunan özel bir Amerikan şirketidir. Web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlar ve kullanıcıların önceden oluşturulmuş web sitesi şablonlarını ve sürükle ve bırak öğelerini kullanarak web sayfaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak t...

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Google Domains

Google Domains

domains.google

Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.

Tilda

Tilda

tilda.cc

Tilda'nın sezgisel web sitesi oluşturucusuyla bir web sitesi, çevrimiçi mağaza ve açılış sayfası oluşturun. Yüzlerce önceden tasarlanmış şablondan sitenizi oluşturun ve bugün yayınlayın. Kod gerekmez.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve ...

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble, Bubble Group tarafından geliştirilen ve teknik bilgisi olmayan kişilerin kod yazmaya gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir hizmet olarak görsel programlama dili ve uygulama platformudur. Bunun yerine kullanıcılar, öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak ve m...

Framer

Framer

framer.com

Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk.

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor dinamik bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturma platformudur. Dünyadaki tüm web sitelerinin %4,6'sını oluşturmak için kullanılan Elementor, web yaratıcılarının herhangi bir koda ihtiyaç duymadan çarpıcı, kapsamlı WordPress web siteleri oluşturmasına yardımcı olur. Yüzlerce widget, entegr...

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka olu...

Duda

Duda

duda.co

Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve ...

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yöneti...

teleportHQ

teleportHQ

teleporthq.io

TeleportHQ, OpenAI'nin Chat GPT'sini kullanarak web sitesi oluşturmayı kolaylaştıran ücretsiz AI tabanlı bir araçtır. ChatGPT istemleri tarafından yönlendirilen sayfalar ve bileşenler oluşturabilen bir AI web sitesi oluşturucusu sağlayarak web sitesi ve kullanıcı arayüzü öğesi oluşturmaya devrim nit...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Clickfunnels, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde ziyaretçileri potansiyel müşterilere ve ödeme yapan müşterilere dönüştüren güzel satış sayfaları oluşturabildiği dünyanın en popüler çevrimiçi satış hunisi platformlarından biridir. Hiçbir teknoloji, tasarım veya kodlama deneyimi gerekmez. Yüzl...

Weebly

Weebly

weebly.com

Weebly'nin ücretsiz web sitesi oluşturucusu bir web sitesi, blog veya çevrimiçi mağaza oluşturmayı kolaylaştırır. Her türlü işletme web sitesi için özelleştirilebilir şablonlar, alanlar ve kullanımı kolay araçlar bulun.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturması...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...

10Web

10Web

10web.io

10Web, lider bir Yapay Zeka Web Sitesi ve Yapay Zeka E-ticaret Oluşturucusudur. Günümüz çağında çevrimiçi fırsatlara erişimi demokratikleştiriyoruz. Yapay zeka destekli araçlarımız, teknik engelleri ortadan kaldırarak dijital işletmelerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir. Yapay Zeka Web S...

Carrd

Carrd

carrd.co

Hemen hemen her şey için basit, tamamen duyarlı, tek sayfalık siteler oluşturmaya yönelik ücretsiz bir platform.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmen...

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

Nicepage, devrim niteliğindeki serbest konumlandırma ile web sitesi oluşturucuları için yaygın olan sınırlamaları aşan ilk web sitesi tasarımcınızdır. Nicepage, temiz HTML koduyla mobil uyumlu web siteleri oluşturur.

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