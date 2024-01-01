WebGradients, web sitenizin herhangi bir bölümünde içerik arka planı olarak kullanabileceğiniz 180 doğrusal degradeden oluşan ücretsiz bir koleksiyondur. Kolayca CSS3 çapraz tarayıcı kodunu kopyalayın ve hemen kullanın! Ayrıca her degradenin .PNG versiyonunu da hazırladık. Bonus olarak Sketch ve Photoshop için paketler var.

Web Sitesi: webgradients.com

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