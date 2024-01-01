WebGradients

WebGradients

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Web Sitesi: webgradients.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde WebGradients çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

WebGradients, web sitenizin herhangi bir bölümünde içerik arka planı olarak kullanabileceğiniz 180 doğrusal degradeden oluşan ücretsiz bir koleksiyondur. Kolayca CSS3 çapraz tarayıcı kodunu kopyalayın ve hemen kullanın! Ayrıca her degradenin .PNG versiyonunu da hazırladık. Bonus olarak Sketch ve Photoshop için paketler var.

Web Sitesi: webgradients.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WebGradients ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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