Alternatifler - Webeo
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...
Duda
duda.co
Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Instapage
instapage.com
Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Mutiny
mutinyhq.com
WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Regie.ai
regie.ai
Tamamen kişiselleştirilmiş satış desteği geldi. Regie.ai'yi kullanarak ilgili satış mesajlarını saniyeler içinde gönderin.
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
Appcues
appcues.com
Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...
Geo Targetly
geotargetly.com
Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.
Lavender
lavender.ai
Lavender, dünya çapında binlerce satıcının daha iyi e-postaları daha hızlı yazmasına yardımcı olarak onlara daha kısa sürede daha olumlu yanıtlar almalarına yardımcı oluyor. G2'de 4,9/5 puan aldı.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
Persado
persado.com
Persado'nun kurumsal yapay zeka tarafından oluşturulan dil platformu, 10 üzerinden 9'dan fazla, daha yüksek performanslı içerik sunar.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Xamtac
xamtac.com
Verimliliği artırmak için gelişmiş yapay zekayı bir dizi araçla birleştiren bir pazarlama ekosistemi. Benzersiz marka stillerinize ve seslerinize göre uyarlanarak çok kanallı kampanyaları düzene sokarak erişimi artırır. Varlık oluşturma ve organizasyon yetenekleri, materyallerin zahmetsizce oluşturu...
Didomi
didomi.io
Didomi, kuruluşların seçimlere saygı duyan ve insanlara verileri üzerinde kontrol imkanı tanıyan mükemmel Gizlilik Kullanıcı Deneyimleri uygulamalarına yardımcı olur. Küresel Gizlilik UX Çözümlerimiz günümüzün veri gizliliği zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır ve şunları içerir: -Çoklu düzenleme...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
PowerTextor
powertextor.com
İşletmeler için Metin Mesajlaşma Hizmeti. PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS Bağlayıcısıdır. Kısa mesaj pazarlamanın ve Microsoft Power Automate'in gücüyle işletmelerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Lexer
lexer.io
Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak sürdürülen ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için mü...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
OptinMonster
optinmonster.com
Web Sitenizin Trafiğini Dönüştürün ve Para Kazanın Ziyaretçi kaybetmeyi bırakın! Dünyanın 1 numaralı en güçlü dönüşüm optimizasyonu araç seti ile e-posta listenizi anında büyütün, daha fazla potansiyel müşteri elde edin ve satışları artırın.
Omneky
omneky.com
Omneky, tüm dijital kanallardaki deneyimleri kişiselleştirmek için son teknoloji ürünü derin öğrenmeyi kullanıyor.
Moosend
moosend.com
En Kolay E-posta Pazarlama ve Otomasyon Yazılımı. Moosend, gerçek gelir artışını sağlayan e-posta pazarlama ve otomasyon deneyimleri sunan en basit ve en modern çözümdür.
Userlist
userlist.com
SaaS için Pazarlama ve Yaşam Döngüsü E-postası. Bir çatı altında. SaaS potansiyel müşterilerinizi besleyin, onları her daim yenilenen satış kampanyalarıyla müşterilere dönüştürün ve ardından kullanıcı katılımına sorunsuz bir şekilde geçiş yapın. Bireysel kullanıcıları değil, şirket hesaplarını ekley...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Reelevant
try.reelevant.com
Reelevant, ilk İsteğe Bağlı Pazarlama İçerik Motorudur. İçerik, insanların markanızla etkileşim kurmasının nedenidir. Tüketicilerin gerçekten gördüğü anda, isteğe bağlı içerik oluşturmak için veri odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Platformumuz her türlü içerik varyasyonunu milisaniyeler içinde oluşturu...
Redfast
redfast.com
Redfast, etkileşim işletmeleri için amaç odaklı bir rehberlik platformudur. Redfast, hizmet kullanımını bireysel düzeyde ölçer ve izler ve katılım odaklı işletmeler için daha iyi elde tutma ve büyüme ile sonuçlanan hedefe yönelik çözümler sunmak için bireyin davranışındaki varyasyonları kullanır. Re...
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web S...
Cloudengage
cloudengage.com
CloudEngage, topluluğunuzu oluşturmanıza ve geliştirmenize olanak tanır. Bunu, hedef kitlenizle iletişim kurmanıza ve onlara benzersiz içerik sunmanıza olanak tanıyan zarif, ölçeklenebilir, son teknoloji ve son derece kişiselleştirilmiş araçlar yaratarak yapıyoruz. Chord Connect™ ile Görüntülü Sohbe...
ChatDaddy
chatdaddy.tech
Siz ve müşterileriniz için daha kişisel bir deneyim sunarak pazarlama performansınızı artırın ve daha iyi müşteri ilişkileri kurun.
ArtsAI
artsai.com
ArtsAI'nin Yapay Zeka Kişiselleştirmesi, mesajların (CTV, video, ses, ekran, yerel ve metin) mesajı alan kişiyle en iyi şekilde eşleşecek şekilde bir araya getirilmesidir. ArtsAI'nin otomatik hedef kitle kümelemesi ve grup analizi, her kişinin profiline iletilecek doğru mesajı öğrenir. ArtsAI'nin te...
Power Personas
powerpersonas.com
Power Personas, içeriğinizi, mesajlarınızı ve markanızı müşterilerinizle nasıl uyumlu hale getireceğinizi otomatik olarak gösteren ICP'ler ve alıcı kişilikleri oluşturmanızı kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir davranışsal segmentasyon ve kişiselleştirme platformudur, böylece daha büyük bir etki y...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE, perakendecilerin ve markaların mevcut web sitesi trafiğine odaklanarak dönüşümleri, marjları ve kullanıcı deneyimini artıracak dijital çözümler bulmasına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Yapay zeka ve otomatik müşteri yolculuğu analizimiz sayesinde müşterilerimiz sitelerinin içeriğini k...
WhatCounts
whatcounts.com
WhatCounts, muhteşem bir platform ve onu destekleyecek tam hizmet ajansıyla önemli olanı göndermenize yardımcı olan bir e-posta servis sağlayıcısıdır. Bilgili e-posta uzmanlarımızdan ve gelişmiş bir e-posta pazarlama platformundan yararlanarak daha fazla gelir elde etmek için şirketlerle ortaklık ya...
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink, her temas noktasında her müşteri için en alakalı ve güncel kişiselleştirilmiş yaratıcı içeriği otomatik olarak oluşturmak üzere verileri dönüştürerek kişiselleştirmeyi ölçeklendirir. Platform, pazarlamacıların bugün müşterilerine iletişim göndermek için kullandıkları dağıtım teknolojile...
ZoomMail
zoommail.co.uk
Zoom Mail 2017 yılında hayata başladı ve David Hazzard ve Gary Calladine tarafından kuruldu. David, son 20 yıldır e-posta pazarlama alanında çalışıyor ve işletmeleri e-posta pazarlama teknolojisinin avantajlarıyla güçlendiriyor. Gary, reklam satışlarında performansı artırmak ve küresel getiriyi artı...
Unless
unless.com
UNLESS'in misyonu, kullanıcı arayüzlerini bir diyaloğa dönüştürerek kullanıcıların cihazlarıyla insani terimlerle etkileşime girmesine olanak sağlamaktır. Konuşmaya dayalı kullanıcı arayüzü platformumuz, işletmelere her kullanıcıyla kişiselleştirilmiş bir görüşmeyi kolaylaştıran yapay zeka odaklı bi...
Reactful
reactful.com
Reactful bir web kişiselleştirme ve optimizasyon platformudur. Her site ziyaretinin önemli olmasını sağlamaya yardımcı olur, kullanıcıların web trafiğiyle daha fazlasını yapmasına olanak tanır ve kişiselleştirme için birden fazla açılış sayfası oluşturma ihtiyacını azaltır. Web sitesi dönüşümünü art...