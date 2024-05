WebCrawler is a search engine, and one of the oldest surviving search engines on the web today. For many years, it operated as a metasearch engine. WebCrawler was the first web search engine to provide full text search.

