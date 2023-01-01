WEAR, ABC 3, Kuzeybatı Florida ve Güney Alabama'da yerel haberler, hava durumu tahminleri, trafik güncellemeleri, toplulukla ilgili etkinlik bildirimleri ve ilgi çekici öğeler, Pensacola, Florida ve Mobile, Alabama ve civarı için spor ve eğlence programları sağlayan ABC'nin bağlı kuruluşudur. Florida dahil Körfez Kıyısı bölgesindeki kasabalar ve topluluklar: Pensacola, Gulf Breeze, Cantonment, Century, Jay, Pace, Milton, Perdido Key, Pensacola Beach, Navarre, Fort Walton Beach, Valparaiso, Niceville, Destin, Sandestin, Wright, Holt, Crestview, Baker, Chumuckla; ve Alabama'da: Orange Beach, Robertsdale, Gulf Shores, Stapleton, Elberta, Fairhope, Daphne, Prichard, Chickasaw, Saraland, Satsuma, Tilman's Corner, Theodore, Bayou la Batre, Dauphin Island, Foley, Bay Minette, Atmore, Flomaton, Brewton , Florala, Semmes, İspanyol Kalesi ve Lillian.

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