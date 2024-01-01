We Are Teachers

We Are Teachers

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Web Sitesi: weareteachers.com

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WeAreTeachers bir web sitesinden daha fazlasıdır; ülke çapındaki sınıflarda meydana gelen harika şeylerle ilgili fikirleri, kaynakları ve hikayeleri paylaşan 3 milyon kişilik eğitimcilerden oluşan gururlu bir topluluktur. Misyonumuz, işbirliği ve en etkili sınıf kaynaklarına bağlantı yoluyla eğitimde yeniliği teşvik etmektir.

Web Sitesi: weareteachers.com

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