Alternatifler - Wayleadr

Team Today

team-today.com

Team Today'in sunduğu, iş arkadaşlarının nereden çalışmayı planladıklarını, hangi ofislerin en yoğun olduğunu ve insanların hangi günlerde çalıştığını göstererek çalışanların nereden ve ne zaman çalışacaklarına karar vermelerini sağlayan, kullanımı kolay bir planlama ve yönetim aracıdır. Bu bilgiler...