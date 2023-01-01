Gününüzü, tüm gün açık, günlük marketiniz Wawa ile canlandırın. Integrated-To-Order® yiyecek ve içeceklerini, kahvesini, yakıt hizmetlerini ve çok daha fazlasını alın.

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