Washington'un yaşadığı dergi Washingtonian, yemek, alışveriş, eğlence ve kişilikler konusunda bölgenin en önemli bilgi kaynağıdır. "En İyi 100 Restoran", "En İyi Doktorlar" ve "Yaşanacak Harika Yerler" gibi özellikleri sayesinde kırk yıldan fazla bir süredir bölgede yaşama, çalışma ve oyun oynama konusunda Washington'un en güvenilir rehberi olmuştur. Basılı dergi her ay 400.000'den fazla kişi tarafından okunuyor ve her sayıya ortalama 96 dakika ayırılıyor ve her sayı ortalama beş ay boyunca saklanıyor. Washingtonian.com her ay bir milyondan fazla tekil okuyucuya ulaşıyor. Washingtonian, haberciliği ve yazımı nedeniyle beş kez Ulusal Dergi Ödülü sahibidir.

Web Sitesi: washingtonian.com

