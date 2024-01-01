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Washington City Paper yerel haberler için kaynağınızdır. 1981'den bu yana gazeteciliğimiz ve etkinliklerimiz D.C. yerlilerini ve yeni gelenleri Bölgeye ve birbirlerine bağladı. Üyelerimizin desteğiyle, hepimizin sevdiği şehri keşfediyor, yolsuzlukları araştırıyor ve usulsüzlükleri açığa çıkarıyor, Bölgenin en büyük sorunlarını analiz ediyor, seçilmiş yetkilileri sorumlu tutuyor ve aynı zamanda zengin yiyecek, sanat ve kültürümüze ışık tutuyoruz. ödüllü tasarım ve fotoğraflarla spor sahneleri.

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