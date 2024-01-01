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Washington Blade, 1969'da DC bölgesindeki barlarda dağıtılan siyah beyaz, tek sayfalık bir topluluk bülteni olarak kuruldu. Ekim 2009'da Blade, basılı ve çevrimiçi olarak geniş bir takipçi kitlesine sahip, ödüllü bir haber kaynağı olarak 40. yılını kutladı. Yerel ve dünya çapındaki okuyucular Blade'in benzersiz LGBT haberlerine güvenmeye başladı ve gazeteye 'LGBT topluluğu için rekor gazete' lakabını kazandırdı.

Web Sitesi: washingtonblade.com

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