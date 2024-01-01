Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolünü uygulamalarına ve uygulamalarına yardımcı olan açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir. Warrant, mühendislik ekiplerinin temel ürünlerini oluşturmaya odaklanabilmeleri için kullanıcı yetkilendirmesi ve erişim kontrolünü yönetmeye yönelik özel, merkezi bir platform görevi görüyor.

Web Sitesi: warrant.dev

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