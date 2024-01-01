Warrant

Warrant

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Web Sitesi: warrant.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Warrant çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolünü uygulamalarına ve uygulamalarına yardımcı olan açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir. Warrant, mühendislik ekiplerinin temel ürünlerini oluşturmaya odaklanabilmeleri için kullanıcı yetkilendirmesi ve erişim kontrolünü yönetmeye yönelik özel, merkezi bir platform görevi görüyor.

Web Sitesi: warrant.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Warrant ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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