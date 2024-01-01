WarpBuild

WarpBuild

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Web Sitesi: warpbuild.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde WarpBuild çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Github Actions için WarpBuild bulut çalıştırıcılarını kullanarak 30 saniyede %30 daha hızlı, %50 daha ucuz CI derlemeleri elde edin. DORA, SPACE raporları ve yapay zeka destekli içgörüler aracılığıyla yazılım geliştirme yaşam döngünüzü optimize edin.

Web Sitesi: warpbuild.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WarpBuild ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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