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Waresix digitizes freight logistics with a network of haulers and warehouses in Indonesia.

Web Sitesi: waresix.com

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