Alternatifler - Wallester

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Venmo

Venmo

venmo.com

Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

Xero

Xero

xero.com

Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bulut tabanlı bordro ve insan sermayesi yönetimi yazılımı sağlayan bir Amerikan şirketidir. Merkezi 1997'deki kuruluşundan bu yana Illinois'de bulunmaktadır.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, işe alımdan emekliliğe kadar tüm istihdam yaşam döngüsünü yönetmek için hem büyük hem de küçük işletmelere yönelik çevrimiçi bordro hizmetleri ve İK yazılım çözümleri sunmaktadır.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, Bordro, Sosyal Haklar, İK, BT ve daha fazlasını bir araya getirir; böylece işe alımdan ayrılmaya kadar tüm çalışan operasyonlarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex, Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik insan kaynakları, maaş bordrosu ve dış kaynak hizmetleri sağlayan Amerikalı bir sağlayıcıdır. Genel merkezi New York, Rochester'da bulunan şirketin, ABD ve Avrupa'da yaklaşık 670.000 maaş bordrosu müşterisine hizmet veren 100'den fazla ofisi b...

Mercury

Mercury

mercury.com

Şirketinizi kurmak için eksiksiz bir finansal yığın. FDIC sigortalı banka hesapları, banka kartları ve 3 tıklamayla ödeme akışlarıyla ölçeklendirin.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Gider raporları, kolay yol. Zoho Expense, gider raporu oluşturmayı otomatikleştirmek, onayları kolaylaştırmak ve hızlı geri ödemeler yapmak için dünya çapındaki işletmeler için özel olarak tasarlanmış çevrimiçi gider raporlama yazılımıdır.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...

Deskera

Deskera

deskera.com

İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı

Qonto

Qonto

qonto.com

KOBİ'ler ve serbest çalışanlar için neobank. Qonto, basitleştirilmiş bir muhasebe akışıyla tam özellikli bir işletme hesabı sağlar.

Pleo

Pleo

pleo.io

Çalışanlarınızın daha fazlasını yapmalarını sağlayan işletme giderleri çözümü. İş yerindeki ödemeleri kolaylaştırmak için Pleo'ya güvenen binlerce şirkete katılın

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.

Ramp

Ramp

ramp.com

Daha fazla büyüyün. Daha az israf edin. Şirketinizin parasından tasarruf etmek için sıfırdan oluşturulmuş kurumsal kurumsal kartlar: Gelişmiş tasarruf raporlarımız ve her şeyde %1,5 nakit iadesi ile sınırsız kartlar düzenleyin ve fazla harcamaları ortadan kaldırın.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...

Dext

Dext

dext.com

Dext, muhasebecileri ve tavsiye ettiğiniz işletmeleri daha iyi veri ve öngörülerle daha üretken, kârlı ve güçlü hale getirir.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.

Melio

Melio

meliopayments.com

Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo, hepsi bir arada Seyahat ve Gider platformudur. İş gezileri için rezervasyon yapın ve gider taleplerini gerçek zamanlı olarak gönderin veya onaylayın. Ücretsiz demonuzu hemen alın!

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

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