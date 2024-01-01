Alternatifler - Voxer
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Zello
zello.com
150 milyon küresel kullanıcıyı birbirine bağlayan hepsi bir arada iş iletişimi çözümü. İş gücünüzü anında, tekrar oynatılabilir sesle güçlendirin.
Yac
yac.com
Ekipler için Eşzamansız Toplantılar, Sesli Mesajlaşma ve Ekran Paylaşımı.
Orion
orionlabs.io
Ses, ön saflarda çalışmanın geleceğidir. Orion PTT 2.0 Ses Platformu, kurumsal ön saflardaki işgücü için üretkenliği, çalışan güvenliğini ve müşteri katılımını artırır. Küresel müşterilerimiz, iş güçlerini Orion'un E2EE güvenli anında iletişimleri, ses otomasyonu ve yapay zeka botları, gelişmiş konu...