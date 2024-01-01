Alternatifler - Voxer

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.

Zello

Zello

zello.com

150 milyon küresel kullanıcıyı birbirine bağlayan hepsi bir arada iş iletişimi çözümü. İş gücünüzü anında, tekrar oynatılabilir sesle güçlendirin.

Yac

Yac

yac.com

Ekipler için Eşzamansız Toplantılar, Sesli Mesajlaşma ve Ekran Paylaşımı.

Orion

Orion

orionlabs.io

Ses, ön saflarda çalışmanın geleceğidir. Orion PTT 2.0 Ses Platformu, kurumsal ön saflardaki işgücü için üretkenliği, çalışan güvenliğini ve müşteri katılımını artırır. Küresel müşterilerimiz, iş güçlerini Orion'un E2EE güvenli anında iletişimleri, ses otomasyonu ve yapay zeka botları, gelişmiş konu...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası