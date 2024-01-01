Vouchery.io, markaların kişiselleştirilmiş pazarlama promosyonlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan ve bunun sonucunda Promosyon yatırım getirisini artıran çok kanallı bir pazarlama platformudur. Programlanabilir API tabanlı altyapımız, müşteri yolculuğunun her adımında en uygun teklifin zamanında tetiklenmesine, tüm temas noktalarında eyleme geçilmesine ve müşteri katılımının şekillendirilmesine olanak tanır. Vouchery Promosyon Merkezi, herhangi bir 3. taraf pazarlama platformuna kolayca entegre edilebilir ve e-posta, SMS veya WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla gerçek zamanlı kupon dağıtımını sağlar. Hepsi daha az indirim yapmak ve daha fazla etkileşim sağlamak için tasarlandı.

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