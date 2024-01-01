Voice of OC

Voice of OC

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Web Sitesi: voiceofoc.org

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Voice of OC, Orange County, California hakkında temel ve bağımsız habercilik sağlayan, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan bir haber kuruluşudur. OC'nin Sesi, haber makaleleri, araştırma raporları ve görüş yazıları da dahil olmak üzere çeşitli içerikler yayınlar. Ayrıca haftalık bir podcast yayınlıyor ve bir dizi etkinliğe ve foruma ev sahipliği yapıyor.

Web Sitesi: voiceofoc.org

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