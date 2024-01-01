Biz, Sesin Gücüne bağlanmanın en hızlı yoluna odaklanan, ses teknolojisindeki en iyi ve farklı beyinlerden oluşan yenilikçi bir grup olan VOGO Voice'uz. İş dünyası ve sivil kuruluşların büyüyen hedef kitlelerine akıllı, hedefe yönelik ve çapraz bağlantılı bir ses platformuyla ulaşmalarına yardımcı olan ses özellikli uygulamaların geleceğiyiz. VOGO Voice, Amazon ve Google'ın sesli uygulamalar oluşturmasını ve bunları sesle etkinleştirilen cihazlarında beceriler ve eylemler biçiminde dağıtmasını destekler. Sesli kullanıcı arayüzleri (VUI'ler) aracılığıyla işletmelere ve topluluklara bilgi sağlayan, kullanıcı dostu, çok kiracılı bir SaaS platformuyuz. VOGO Voice, veriye dayalı karar alma için ham verileri bilgiye dönüştürmek üzere küresel şirketler, en iyi veri sağlayıcılar ve teknolojilerle birlikte çalışır. Bugün becerilerinizi geliştirmeye başlayın! Daha fazlasını öğrenmek için iletişime geçin.

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