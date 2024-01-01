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VOGO Voice

VOGO Voice

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Web Sitesi: vogovoice.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde VOGO Voice çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Biz, Sesin Gücüne bağlanmanın en hızlı yoluna odaklanan, ses teknolojisindeki en iyi ve farklı beyinlerden oluşan yenilikçi bir grup olan VOGO Voice'uz. İş dünyası ve sivil kuruluşların büyüyen hedef kitlelerine akıllı, hedefe yönelik ve çapraz bağlantılı bir ses platformuyla ulaşmalarına yardımcı olan ses özellikli uygulamaların geleceğiyiz. VOGO Voice, Amazon ve Google'ın sesli uygulamalar oluşturmasını ve bunları sesle etkinleştirilen cihazlarında beceriler ve eylemler biçiminde dağıtmasını destekler. Sesli kullanıcı arayüzleri (VUI'ler) aracılığıyla işletmelere ve topluluklara bilgi sağlayan, kullanıcı dostu, çok kiracılı bir SaaS platformuyuz. VOGO Voice, veriye dayalı karar alma için ham verileri bilgiye dönüştürmek üzere küresel şirketler, en iyi veri sağlayıcılar ve teknolojilerle birlikte çalışır. Bugün becerilerinizi geliştirmeye başlayın! Daha fazlasını öğrenmek için iletişime geçin.

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: vogovoice.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VOGO Voice ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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nextpoint.com

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rankme.online

NASA/ADS

NASA/ADS

ui.adsabs.harvard.edu

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