Alternatifler - Vodien
Outlook
microsoft.com
Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail, şu anda Verizon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan şirketi Yahoo! tarafından 8 Ekim 1997'de başlatılan bir e-posta hizmetidir. Dört farklı e-posta planı sunar: üçü kişisel kullanım için (Temel, Artı ve Reklamsız), diğeri ise işletmeler için. Ocak 2020 itibarıyla Yahoo! Mail'in 225 milyon...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 E...
Titan Email
titan.email
Titan, müşterilerle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmak için tasarlanmış özelliklere sahip, profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk müşteri odaklı e-posta paketidir. E-posta şablonları, gönderimleri planlama yeteneği, Takip hatırlatıcıları ve daha fazlası gi...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Unroll.Me
unroll.me
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence interneti daha güvenli bir yer haline getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle şifreli e-posta çözümümüzü geliştirdik. Ancak bizce sadece güvenli ve özel e-posta sunmak yeterli değildir. Aksi takdirde kullanıcılarımızın randevularını yönetmek, dosyalarını oluşturup saklamak veya çevrimiçi sohbe...
HEY Email
hey.com
E-posta tozdan arındırılmayı hak ediyor. Bir yenileme. Bugün e-posta gönderme şeklimize göre modernize edildi. HEY ile tam da bunu yaptık. Bu, e-postanın yeniden yapılması, yeniden düşünülmesi, basitleştirilmiş, güçlü bir yeniden sunulmasıdır. Yeni bir başlangıç, olması gerektiği gibi. HEY, e-postay...
Shortwave
shortwave.com
Shortwave, ekibinizin mevcut Gmail gelen kutularına paylaşılan kanalları ve üretkenlik özelliklerini getirmek için tasarlanmış bir e-posta uygulamasıdır. Yeni kurulan ekiplerin daha üretken olmasına, birbirleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve müşterileriyle daha hızlı yineleme yapmasına...
Clean Email
clean.email
İhtiyacınız olmayan e-postaların Gelen Kutunuzu temizleyin. O halde temiz tutun. Temiz E-posta, verilerinizi güvende tutarken ve gizliliğinize saygı gösterirken, okunmamış ve istenmeyen e-postalarla aşırı yüklenmiş posta kutunuzu daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. E-posta gelen kut...
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladık, ardından sorunları çözmek ve eki...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağım...
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliş...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, ortalama bir çalışanın haftada en az 2,5 saat tasarruf etmesine ve böylece gelen kutusu dışında daha fazla zaman geçirebilmesine yardımcı olan bir e-posta yönetim aracıdır. 2011 yılında kurulan SaneBox, hem bireylere hem de kurumsal müşterilere, gelen kutularının kontrolünü geri almaları iç...
Paced Email
paced.email
Paced Email, Birleşik Krallık merkezli, gizliliği ön planda tutan bir üretkenlik aracıdır. Daha fazla gizlilik ve kimlik koruması sağlarken daha sakin bir e-posta gelen kutusu elde etmenize yardımcı oluyoruz. Kişiselleştirilmiş veya anonim Hızlandırılmış E-posta adreslerini, siz istediğinize kadar i...
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - Şifreli E-posta ve Güvenli Web Formları. Sağlık hizmeti planlarımız, kutudan çıktığı anda HIPAA uyumluluğuna göre yapılandırılmış olarak gelir.
Trengo
trengo.com
Trengo'da kendimizi müşteri memnuniyetine adadık. Konuşmaları ilişkilere dönüştürmenin rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Ve her etkileşimde daha fazla gerçek keyif anının kilidini açmak, bu büyümeyi artıracaktır. Müşteri Memnuniyeti. Her zaman. Kazandı. Hadi tanışalım: https://trengo.com/getd...
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox, e-postaları en önemli fırsatlara göre otomatik olarak önceliklendirir ve düzenler. Tüm CRM aktivitelerini doğrudan gelen kutunuzdan gerçekleştirmenizi sağlar.
Atmail
atmail.com
Atmail'e hoş geldiniz. Misyonumuz, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için e-postaya yönelik esnek bir hizmet yaklaşımıyla müşterilerinizle etkileşime geçmenizi ve onları memnun etmenizi sağlamaktır. Hizmetimiz, sorunsuz bir şekilde entegre edilen uygulama içi satın alımlar yoluyla kullanıcı ...
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adın...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius, mükemmel ekip çalışmasının doğrudan Gmail gelen kutunuzdan gerçekleşmesini sağlar. Doğrudan Gmail'in içindeki güçlü paylaşılan gelen kutuları, paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve akıllı iş akışı otomasyonlarıyla başlayan Gmelius, günlük uygulamalarınızın geri kalanıyla en...
IceWarp
icewarp.com
Tek ofis kuralı, ofisin olmamasıdır. İş e-postası, proje ekip çalışması için TeamChat, gerçek zamanlı ofis belgeleri işbirliği ve çevrimiçi toplantılar. Hepsi güvenli bulutumuzda ve normal maliyetin yarısı karşılığında.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean, satın alma ve hukuk gibi kurumsal iç hizmet ekiplerinin, insanların gerçekten takip ettiği süreç deneyimleri oluşturmasına yardımcı olan, türünün ilk örneği olan süreç düzenleme ve deneyim platformudur. Tonkean, mevcut politikaları ve sistemleri sorunsuz bir şekilde tamamlayarak iç ekipleri...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, merkezi Burlington, Ontario'da bulunan özel bir şirkettir. HostPapa'nın ayrıca dünya çapında 11 ülkede daha lokasyonları bulunmaktadır. HostPapa'da her müşterimizi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden sloganımız "Bırak baban seninle ilgilensin!" Müşterilerimizin web siteleri...
Hiver
hiverhq.com
Hiver, Google Workspace kullanan kuruluşların müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir iletişim ve ortak çalışma platformudur. Hiver'ı kullanan ekipler, çok kanallı iletişimi verimli bir şekilde yönetebilir, self servis sağlayabilir...