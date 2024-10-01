Alternatifler - Vodien

HEY Email

hey.com

E-posta tozdan arındırılmayı hak ediyor. Bir yenileme. Bugün e-posta gönderme şeklimize göre modernize edildi. HEY ile tam da bunu yaptık. Bu, e-postanın yeniden yapılması, yeniden düşünülmesi, basitleştirilmiş, güçlü bir yeniden sunulmasıdır. Yeni bir başlangıç, olması gerektiği gibi. HEY, e-postay...