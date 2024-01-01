Vocali.se, kullanıcıların vokalleri ve müziği herhangi bir şarkıdan veya ses dosyasından eşsiz kalitede ayırmasına olanak tanıyan tek adımlı bir hizmettir. Yüklenen şarkıları hızlı ve doğru bir şekilde işlemek için Spleeter adı verilen makine öğrenimi ve yapay zeka destekli bir motor kullanıyor. Hizmet ücretsizdir ve herhangi bir yazılım kurulumu veya hesap kaydı gerektirmez. Vocali.se'yi kullanmak basittir. Kullanıcıların cihazlarından desteklenen bir ses dosyasını seçip "Müzik ve Vokalleri Ayır" düğmesini tıklamaları yeterlidir. Kısa bir işlem süresinden sonra, ayrılan dosyalar otomatik olarak indirilmeye hazır hale gelir. Aracın özellikleri arasında, verimliliği artırmak için sürekli iyileştirmelerle birlikte 2 dakikadan daha kısa bir işlem hızı bulunur. Boyutu 20 MB'a veya uzunluğu 10 dakikaya kadar olan ses dosyalarını destekler. Vocali.se'nin ana uygulamalarından biri şarkıların karaoke versiyonlarını oluşturmaktır. Vokalleri ve müziği ayırarak, kullanıcılar orijinal vokalleri çıkarabilir ve herhangi bir müdahale olmadan favori parçalarına eşlik edebilirler.Vocali.se ayrıca desteklenen ses formatları, çıktı formatları, hata giderme, dosya yeniden oluşturma hakkındaki endişeleri ele alan bir Sıkça Sorulan Sorular bölümü de sağlar. -indirme ve ses kalitesini iyileştirme.Hizmet, kullanıcılar için kullanılabilir ve ücretsiz kalmasına yardımcı olmak amacıyla bağışlarla desteklenmektedir. Vocali.se kullanıcı gizliliğine saygı duyar ve açık bir Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasına sahiptir. Genel olarak Vocali.se, karaoke veya remiksleme gibi çeşitli amaçlarla vokalleri ve müziği şarkılardan ayırmak isteyen kullanıcılara kullanışlı ve etkili bir çözüm sunar.

Web Sitesi: vocali.se

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