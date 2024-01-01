Vivid, web stilini ve geliştirmeyi basitleştiren, yapay zeka destekli bir tarayıcı içi görsel düzenleyicidir. Bir web uygulamasının ilk %80'i için otomatik olarak kod oluşturarak ve son %20'si için stil araçları sağlayarak geliştiricilerin ve tasarımcıların zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. Vivid ile kullanıcılar, web uygulamalarının herhangi bir bölümünü doğrudan tarayıcıdan düzenleyebilir ve tahminde bulunmaya gerek kalmadan stilleri önizleyebilir. Yapay zeka destekli kod oluşturma özelliği aynı zamanda her seferinde üretime hazır kod üreterek doğruluk ve kalite sağlar. Vivid ayrıca sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve kullanıcıların kodlara dokunmadan bileşenleri değiştirmesine, öğeleri incelemesine ve kopyalama ve stil düzenlemeleri yapmasına olanak tanır. Vivid ile geliştiriciler ve tasarımcılar, yoğun işlerle zaman kaybetmeden önemli işlere ulaşabiliyor, zamandan tasarruf etmelerine ve daha üretken olmalarına olanak tanıyor.

Web Sitesi: vivid.lol

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