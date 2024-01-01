Viva.com

Viva.com

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Web Sitesi: viva.com

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Eski adıyla Viva Wallet olan Viva.com Group, 24 pazardaki ödemeler için Avrupa'nın önde gelen teknoloji bankalarından biridir. 17 dilde ve 9 para biriminde faaliyet göstererek dünya çapında 30'dan fazla ödeme yöntemini destekliyoruz. Ücretsiz uygulama, viva.com | Terminal, akıllı telefonlara veya 985'ten fazla desteklenen cihaz türüne zahmetsizce kurulabilir ve bu cihazları, ekstra donanıma ihtiyaç duymadan etkili bir şekilde uyarlanabilir satış noktası terminallerine dönüştürür. Uygulamayı indirdikten sonra işletmeniz hareket halindeyken çeşitli ödemeleri kolaylıkla işleyebilir, envanteri yönetebilir ve satış analizlerine erişebilir. Hareketlilik, maliyet etkinliği ve kullanıcı dostu arayüzün bu birleşimi, viva.com'u | Terminal uygulaması, küçük işletmeler, pop-up etkinlikleri ve uzak konumlar için son derece uygundur. Viva.com'un şifreleme ve tokenizasyon hizmetleriyle güvenliği artırıyoruz ve ödemeler sırasında ekstra bir koruma katmanı ekliyoruz. Bu, olası güvenlik sorunlarına ve cezalara karşı korunmanızı sağlar. Temel Özellikler:Temassız Ödemelerİpuçları ToplayınKağıtsız MakbuzlarYazıcılara BağlanmaGerçek Zamanlı Satış VerileriVardiyaları YönetYerelleştirmeÖdemeleri Çevrimdışı İşleyinTemel Avantajlar:- İşlem ücretlerinizi %0'a düşürün ve viva.com'un benzersiz para iadesi konseptinden yararlanın.- Real- ile her işlemden sonra paranızı anında alın. Zaman Uzlaştırma özelliği. Artık fon almak için günlerce veya haftalarca beklemenize gerek yok! - viva.com ile | Herhangi Bir Cihazda Terminal ve Dokunma - ödemeleri doğrudan iPhone'unuzda veya Android cihazlarınızda kabul edebilir veya 985'ten fazla desteklenen cihaz türü arasından seçim yapabilirsiniz!
Kategoriler:
Finance
Ödeme Kartı Düzenleme Yazılımı
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: viva.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Viva.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Pleo

Pleo

pleo.io

Karbon

Karbon

karbonhq.com

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BirdEye

birdeye.com

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Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

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Orion Terminal

trade.orionprotocol.io

Scalefusion

Scalefusion

scalefusion.com

CashKaro

CashKaro

cashkaro.com

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

PayAdmit

PayAdmit

payadmit.com

FaucetPay

FaucetPay

faucetpay.io

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AeonCharge

aeoncharge.com

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