Viso Suite, kullanıcıların kod olmadan uygulamalar oluşturmasına, dağıtmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir bilgisayarlı görüntü platformudur. Platform, geliştirme sürecini basitleştirmek için sezgisel bir görsel programlama arayüzü ve önceden oluşturulmuş modüller sağlar. Viso Suite ile kullanıcılar, otomatik toplama özellikleri aracılığıyla bilgisayar görüşü açıklamaları için veri toplayabilir, böylece kontrol ve güvenliği korurken yüksek kaliteli eğitim verileri elde edebilirler. Platform ayrıca kullanıcıların bir dizi otomatik ve yarı otomatik etiketleme aracını kullanarak görüntü ve video verilerine açıklama eklemesine olanak tanıyarak ekipler arasında işbirliğini kolaylaştırıyor ve veri kümesi kalitesini artırıyor. Viso Suite, veri toplamadan model eğitimi ve geliştirmeye, dağıtıma, çalıştırmaya ve bakıma kadar bilgisayarlı görüntü uygulamalarının tüm yaşam döngüsünü destekler. Kullanıcılar, kontrol panellerini izleyerek uygulamalarının performansını görselleştirip izleyebilir ve yapı taşlarını ve akış modelleyicilerini kullanarak işlevleri özelleştirebilir. Platform, verimli operasyonlar ve gizliliği koruyan yapay zeka sağlamak için nesne depolama, cihaz yönetimi, uzaktan bakım ve güvenlik araçları gibi özellikler sunar. Viso Suite, ulaşım, tarım, teknoloji, sağlık hizmetleri, akıllı şehir, perakende ve perakende gibi çeşitli sektörlere hitap eder. üretme. Önde gelen Fortune Global şirketleri, gelişmiş yetenekleri ve bilgisayarlı görüntü uygulamalarının geliştirilmesini, devreye alınmasını ve ölçeklendirilmesini hızlandırma yeteneği nedeniyle Viso Suite'e güveniyor. Genel olarak Viso Suite, kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan bilgisayar görüşünün gücünden yararlanmalarını sağlayan kapsamlı ve kullanıcı dostu bir platformdur ve bu da onu yapay zeka teknolojisinden yararlanmak isteyen işletmeler için değerli bir araç haline getirir.

Web Sitesi: viso.ai

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