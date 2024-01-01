Alternatifler - VisitBasis
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
Promomash
promomash.com
Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin; anahtar teslimi uçtan uca y...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Footmarks
footmarks.com
Footmarks, dünyanın en büyük CPG markalarının perakende uygulama ve uyumluluk oranlarına ilişkin benzeri görülmemiş bir görünürlük kazanmasına yardımcı olur. Footmarks, tesisler ve depolardan perakende satış noktasına kadar uygulama oranlarını artırmak, satışları artırmak ve israfı azaltmak için eyl...
Bindy
bindy.com
Bindy Retail Execution Software, perakende ve konaklama markalarının standartları ve programları her tesiste zamanında, eksiksiz olarak yürütmesine yardımcı olur. Özelleştirilmiş kontrol listeleri, fotoğraflar, imzalar ve kapalı döngü düzeltici iş akışıyla performansı artırın. Daha hızlı site uygula...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye, tüketici markalarına mağaza içi performanslarını takip etmek, analiz etmek ve iyileştirmek için yapay zeka, IR ve kitle kaynak kullanımı teknolojilerini kullanarak mükemmel mağaza uygulamalarına ulaşmalarına yardımcı olacak eksiksiz bir çözüm sunuyor Hızlı ve doğru mağazacılık gerçekleştirm...
Progress Retail
progressretail.com
Perakendeciler tarafından perakendeciler için tasarlandı. Perakende operasyonları ve öğrenme için gerçek bir tek adres: dinamik öğrenme, görev yönetimi ve şirket iletişimi sağlama. Satış eğitimi, liderlik gelişimi, kişisel gelişim ve daha pek çok alanda tanınmış perakende eğitimiyle bir araya getiri...
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel, tutkulu marka uzmanları tarafından yönlendirilen tek mağaza içi ve çevrimiçi perakende teknolojisi çözümünü sunar. Yetenekli ve tutkulu marka temsilcilerini güçlü bulut tabanlı teknolojiyle donatmak, onların hem e-ticaret hem de mağaza içi ortamlarda akıllı satış optimizasyonları yapma...
Skupos
skupos.com
Kolay perakende sektörünü birbirine bağlıyor - Skupos, bağımsız mağazaları, markaları ve distribütörleri tek bir platformda birleştirerek daha akıllı, daha karlı perakendeyi güçlendiriyor.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iy...