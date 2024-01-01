Vindhya First

Vindhya First

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Web Sitesi: vindhyafirst.com

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Vindhya First, Hindistan'ın Madhya Pradesh kentinin Vindhya bölgesine hizmet veren güçlü, halk yanlısı hiper yerel bağımsız bir medya platformudur. Verilere ve gerçeklere dayanan ve çözümlere bakan ciddi, yerinde gazetecilik hikayelerine ciddi yatırım yapılıyor. Bölgeyi ve halkını merkezde tutan güçlü multimedya raporlarıyla bölgenin toplumunu, siyasetini, iş dünyasını ve kültürünü yakalamak amaçlanıyor.

Web Sitesi: vindhyafirst.com

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