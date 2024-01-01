Vinco

Vinco

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Web Sitesi: vincoed.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekiplerinizin elde tutulmasını ve üretkenliğini artırın. Şirketiniz için temel becerileri geliştirirken işbirlikçilerinizin kariyerlerini geliştirin Çalışanları eğitim yoluyla Latin Amerika'da tutmak. Vinco, Latin Amerika'daki şirketlerin mavi yakalı çalışanların çevrimiçi eğitimi için ödeme yapmasına yardımcı oluyor. Bunu, çalışanları erişilebilir programlara (Lise, Üniversite ve Dil Kursları gibi) bağlayarak yapıyoruz ve bunun sonucunda çalışanların elde tutulmasını en az 2 kat artırıyoruz.

Web Sitesi: vincoed.com

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