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Uluslararası Basın ve Medya İşbirliği Merkezi'nin ekonomisini, yaşamını, toplumunu, kültürünü ve sporunu özetleyen bilgi sayfası - Dış Enformasyon Dairesi - Bilgi ve İletişim Bakanlığı

Web Sitesi: vietbao.vn

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