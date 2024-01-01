Vidzflow

Vidzflow

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Web Sitesi: vidzflow.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Vidzflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Vidzflow, özellikle Webflow için tasarlanmış, video sıkıştırma, boyut sınırları ve karmaşık video oynatıcıların kısıtlamalarından bir kaçış sunan bir video barındırma çözümüdür. Ham video dosyalarını barındırmanıza veya Webflow'ta yerel olarak desteklenmeyen özellikler olan gömülebilir ve tamamen özelleştirilebilir bir video oynatıcı kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca URL'yi girerek Youtube veya Vimeo'dan da video yükleyebilirsiniz.

Web Sitesi: vidzflow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vidzflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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