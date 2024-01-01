Vidzflow, özellikle Webflow için tasarlanmış, video sıkıştırma, boyut sınırları ve karmaşık video oynatıcıların kısıtlamalarından bir kaçış sunan bir video barındırma çözümüdür. Ham video dosyalarını barındırmanıza veya Webflow'ta yerel olarak desteklenmeyen özellikler olan gömülebilir ve tamamen özelleştirilebilir bir video oynatıcı kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca URL'yi girerek Youtube veya Vimeo'dan da video yükleyebilirsiniz.

Web Sitesi: vidzflow.com

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