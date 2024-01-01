Videoleap

Videoleap

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Web Sitesi: videoleapapp.com

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Videoleap, Lightricks tarafından oluşturulan güçlü ve yaratıcı bir video düzenleme uygulamasıdır. Deneyim düzeyi ne olursa olsun video düzenlemeyi daha kolay, daha hızlı ve daha sezgisel hale getirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılara çeşitli düzenleme araçları, kullanıma hazır şablonlar, özel ses efektleri, çıkartmalar, yazı tipleri, hazır görüntüler ve daha fazlasını sunar. Videoleap, kullanıcıların yalnızca birkaç dokunuşla çarpıcı görseller oluşturmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir platform sağlar. Ayrıca uygulama, 130.000'den fazla kullanıcıdan 4,5 yıldız derecelendirmesine, sosyal medya hesaplarında 920 bin takipçiye ve 75 milyon indirme sayısına sahiptir. Video düzenlemeye yeni başlayanlar ve deneyimli film yapımcıları için harika bir uygulamadır. Videoleap ile kullanıcılar yaratıcı akışlarından yararlanabilir ve her kareyi kolaylıkla kişiselleştirebilirler.

Web Sitesi: videoleapapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Videoleap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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