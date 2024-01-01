VideoCom

VideoCom

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Web Sitesi: videocom.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde VideoCom çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

VideoCom ilgi çekici video sunumları, demolar, eğitimler, nasıl yapılır ve eğitim materyalleri oluşturmak ve paylaşmak için hepsi bir arada bir platformdur. Seslendirme ve açıklamalarla ekran kayıtları almanıza, web kameranızı ve çeşitli multimedyaları ekleyerek slaytları kişiselleştirmenize, eylemlere etkileşimli çağrılar eklemenize ve kaydedilen videoları bir bağlantı veya indirilmiş dosya olarak kolayca paylaşmanıza olanak tanır.
Kategoriler:
Productivity
Görüntülü İletişim Yazılımı

Web Sitesi: videocom.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VideoCom ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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