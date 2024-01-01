Vidds.co çevrimiçi video düzenleyici, video oluşturma sürecini kolaylaştırmak ve profesyonel içeriğin hızlı ve zahmetsizce oluşturulmasını mümkün kılmak için tasarlanmış bir araçtır. Bu platform çok yönlülüğe sahiptir ve kullanıcılara Shopify ürün videoları, Meta Reklam videoları, Instagram Hikayeleri, sosyal medya videoları, emlak videoları, YouTube videoları, e-posta pazarlama videoları, editoryal videolar ve işveren markası gibi çeşitli video türleri oluşturma olanağı sağlar. videolar. Videolara ses, resim ve metin eklenmesini kolaylaştıran bir dizi özellik ve araçla donatılmıştır. Kullanıcılar ayrıca altyazı, geçiş ve filigran ekleyebilir, video hızını değiştirebilir, videoları filtreleyebilir, videoları birleştirebilir ve hatta videoları GIF'lere dönüştürebilir. Video oluşturmak için yapay zekayı kullanan benzersiz bir Yapay Zeka Video Oluşturucu ve blog içeriğini video formatına dönüştüren bir araç olan Yapay Zeka Blogdan Videoya Dönüştürücü sunar. Ayrıca çevrimiçi video kesici ve Tiktok video düzenleyici gibi gelişmiş düzenleme araçları da sağlar. Araç, kullanıcıların hemen düzenlemeye başlayabilmesi özelliğiyle kolayca erişilebilecek şekilde tasarlanmıştır; bu da onu tüm çevrimiçi video düzenleme ihtiyaçları için kapsamlı bir merkez haline getirir.

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