Kanada'daki tren yolculuğunuzu planlamak ve biletlerinizi ayırtmak için tüm bilgileri (program, ücretler, istasyonlar) alın. Via Rail veya Via olarak faaliyet gösteren Via Rail Canada Inc., Kanada'da şehirlerarası yolcu demiryolu hizmetini işletmekle görevli bir Kanada Crown şirketidir.

Web Sitesi: viarail.ca

Yasal Uyarı: WebCatalog, Via Rail Canada ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.