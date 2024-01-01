Alternatifler - vHive
DroneDeploy
dronedeploy.com
Drone haritalama yazılımı. İç ve dış görsel verileri alın; her türlü rakım, her açı, hepsi tek bir platformda.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetre ayrıntılarını i...
TraceAir
traceair.net
TraceAir, inşaatçılar için özel olarak oluşturulmuş tek 3D şantiye çalışma platformudur. Güçlü görünürlük ile yazılımımız görsel bir platformda doğru topografik taramalar sağlar. Beyaz eldiven hizmetimiz tamamen anahtar teslimi koordinasyon ve kesintisiz gece teslimatı sunar. Son derece basit yazılı...
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely, işletmelerin ve işletmelerin drone operasyonlarını başlatmasına, ölçeklendirmesine ve sürdürmesine olanak tanır. Tüm drone operasyonlarınızı kullanımı basit tek bir platformda planlayın, yürütün ve uzlaştırın. Bunu, operasyonel ve mevzuat gereksinimlerinin her türlü kombinasyonunu karşıla...
Strayos
strayos.com
Nerede olursanız olun tüm proje bilgilerine erişin. 3D modellerden patlamalı üretim sonuçlarından Stok raporlarına kadar Strayos tek gerçek kaynağınızdır.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk, drone operatörlerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir işletme yöneticisi ve uçuş planlama web uygulamasıdır. CRM, ürün oluşturma ve fiyat teklifi verme ve faturalandırma, drone'lar, piller ve bakım planlamasıyla birlikte diğer donanımlar için var...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker, uygun fiyatlı drone'unuzdaki resimleri doğru haritalara ve arazi modellerine dönüştürerek herkesin sanal bir araştırmacı olmasına olanak tanır. Sonuçlarınızı Görüntüleyin - Cm düzeyinde ayrıntıları görüntülemek için yeni oluşturduğunuz haritaya geçin. Haritanızdaki yamaçları, tepeleri...
Botlink
botlink.com
Botlink, drone'ları gerçek zamanlı olarak endüstriye bağlayan bulut tabanlı bir operasyon platformudur.
Skycatch
skycatch.com
Fiziksel dünya için kurumsal düzeyde coğrafi veri yazılımı. Veri gereksinimleri ne kadar karmaşık olursa olsun, küresel müşterilerin neden tekrarlanabilirlik, yüksek doğruluk ve hız için Skycatch çözümlerini tercih ettiğini görün.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk, inşaat ve İşletme ve Bakım ekipleri için en iyi güneş enerjisi sitesi uygulamasıdır. SenseHawk'un yeni GIS tabanlı yazılım paketi, güneş enerjisi varlık yönetimini en sevdiğiniz mobil harita uygulamasını kullanmak kadar zahmetsiz hale getirir. Üretkenlik ve işbirliği araçları, güneş enerj...
Scanifly
scanifly.com
Scanifly'nin drone tabanlı 3D modelleme yazılımı, güneş enerjisi iş akışınızdaki manuel günlük görevleri otomatikleştirir ve merkezileştirir. Artık projelerinizi neredeyse mükemmel bir doğrulukla, daha hızlı ve gelişmiş güvenlikle satabilir, araştırabilir, tasarlayabilir ve kurabilir, aynı zamanda s...
Propeller
propelleraero.com
Pervane, drone verilerine dayanan ticari drone operatörleri ve endüstriyel şirketler için lider bulut platformudur.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase, havadan veri toplama iş akışlarını tamamen otomatikleştiren kurumsal düzeyde bir drone özerklik platformudur. Kullanıcılar, çok az insan müdahalesiyle veya hiç müdahale etmeden, tamamı uzaktan komuta merkezlerinden kontrol edilen yerleştirme istasyonlarını kullanarak planlı ve tekrarlanabi...
Kespry
kespry.com
Kespry, ticari pazarlara yönelik lider otomatik drone sistemleri sağlayıcısıdır. Kespry, şirketlerin tek bir düğmeye dokunarak hava verilerini kolayca yakalamasına, görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Mapware
mapware.com
Mapware, drone haritalama yazılımının geleceğidir. Bulutta daha büyük, daha iyi 3D haritalar oluşturun. Mapware'in kullanımı kolay arayüzü sayesinde herkes, fotogrametri adı verilen bir işlemi kullanarak 2 boyutlu drone fotoğraflarını fotogerçekçi 3 boyutlu ortamlara dönüştürebilir. En büyük zorlukl...
Scopito
scopito.com
Scopito, görsel veri yönetimine yönelik bulut tabanlı bir platformdur. Yardımcı Programlara ve DSP'lere görsel incelemelerinden elde edilen görüntüleri depolama, analiz etme ve paylaşma konusunda yardımcı olur ve varlıklarına ve varlıkların durumuna ilişkin genel bir bakış sağlar. Scopito aboneliğe ...
Sensat
sensat.co
Sensat, katılan tüm proje ekipleri için daha iyi işbirliği ve karar alma olanağı sağlayan bir görselleştirme platformudur. Platformumuz altyapı verilerini toplayıp sunarak gerçek dünyayı dijital versiyona dönüştürür. Bu, fiziksel endüstrilerin yapılı çevrelerini analiz edip anlamalarını ve daha akıl...