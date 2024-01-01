Verihubs

Verihubs

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Veri Doğrulama Platformu Doğrulama Terintegrasyonu. Dijital kullanıcı altyapısı, kullanıcı teknolojisi ve doğrulaması için Verihub'ların otomatik ve entegre entegrasyonunu sağlayan bir sistemdir. Verihubs, Endonezya'ya yönelik bir Kimlik ve Risk Karar Platformudur. Dolandırıcılık olaylarını önlemek için bankalar, fintech, e-ticaret, sigorta ve diğer dijital sektörler dahil olmak üzere birçok sektörde 290'dan fazla önde gelen kuruluşa/girişime yardımcı olduk. Performans ve doğruluk açısından Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından Endonezya'da 1 numara olan yapay zeka tabanlı yüz tanıma (FR) teknolojimiz, bu yeni dijital hızlanma çağında dolandırıcılığın önlenmesinde temel bir unsur haline geldi. Çözümlerimiz Endonezya'nın en büyük özel bankası olan BCA, IFG (devlete ait en büyük sigortalardan biri), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA ve diğer birçok sektör lideri tarafından güvenilmektedir.

Web Sitesi: verihubs.com

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