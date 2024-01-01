WebCatalog

Verifact AI

Verifact AI

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: verifactai.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Verifact AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

VerifactAI bir intihal denetleyicisi gibi çalışır, ancak gerçekler için: Metninizi girersiniz, yazılanları analiz eder ve Google'da kaynak bulmaya çalışır. Bu şekilde yayınlamadan önce metninizdeki hataları veya AI halüsinasyonlarını kontrol edebilirsiniz. Hangi ifadelerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini anlayan özel makine öğrenimi algoritmaları kullanıyoruz ve ardından aynı şeyi söyleyen diğer kaynakları internette tek tek araştırıyoruz. Ve en iyisi ne biliyor musun? Metin başına yalnızca bir dakika sürer!

Web Sitesi: verifactai.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Verifact AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Quetext

Quetext

quetext.com

ScienceAlert

ScienceAlert

sciencealert.com

Plagiarism Detector

Plagiarism Detector

plagiarismdetector.net

PlagiarismCheck.org

PlagiarismCheck.org

plagiarismcheck.org

Plagly

Plagly

plagly.com

GPTKit

GPTKit

gptkit.ai

Checkatrade

Checkatrade

checkatrade.com

Dupli Checker

Dupli Checker

duplichecker.com

VerifactAI

VerifactAI

verifactai.app

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

Prepostseo

Prepostseo

prepostseo.com

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.