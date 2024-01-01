Verifact AI

VerifactAI bir intihal denetleyicisi gibi çalışır, ancak gerçekler için: Metninizi girersiniz, yazılanları analiz eder ve Google'da kaynak bulmaya çalışır. Bu şekilde yayınlamadan önce metninizdeki hataları veya AI halüsinasyonlarını kontrol edebilirsiniz. Hangi ifadelerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini anlayan özel makine öğrenimi algoritmaları kullanıyoruz ve ardından aynı şeyi söyleyen diğer kaynakları internette tek tek araştırıyoruz. Ve en iyisi ne biliyor musun? Metin başına yalnızca bir dakika sürer!

Web Sitesi: verifactai.app

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