Verde

Verde

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Web Sitesi: verde.agr.br

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Brezilyalı çiftçiler için dijital kredi platformu. Verde, Brezilya'daki küçük ve orta ölçekli çiftçilerin kredilere erişimini basitleştiren ve genişleten dijital bir platformdur. Çiftçilere yerel olarak daha hızlı ve daha şeffaf finansal kaynaklarla hizmet veriyoruz.

Web Sitesi: verde.agr.br

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