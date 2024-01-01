Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Brezilyalı çiftçiler için dijital kredi platformu. Verde, Brezilya'daki küçük ve orta ölçekli çiftçilerin kredilere erişimini basitleştiren ve genişleten dijital bir platformdur. Çiftçilere yerel olarak daha hızlı ve daha şeffaf finansal kaynaklarla hizmet veriyoruz.

Web Sitesi: verde.agr.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Verde ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.