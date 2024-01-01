Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde VenturusAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
VenturusAI, girişimcilerin ve işletme sahiplerinin fikirlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına destek olmayı amaçlıyor. Platform şunları sunar:
* Uygulanabilirliği, fırsatları ve potansiyel zorlukları değerlendiren derinlemesine iş analizi
* Hedef kitle ve ideal müşteriler hakkında değerli bilgiler
* Özelleştirilmiş iş stratejileri ve rehberlik
* Pazarlama, markalaşma ve yenilikçi fikirlerle öne çıkma
* Sorunsuz bir deneyim için kullanıcı dostu arayüz
VenturusAI, iş fikirleriniz hakkında özelleştirilmiş analiz ve geri bildirim sağlamak için son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanır:
* İstendiğinde iş fikrinizi birkaç cümleyle açıklayın
* Gelişmiş modeller teklifinizi çeşitli açılardan analiz eder
* Özel stratejiler, fikirler ve içgörüler oluşturulur
* Fikrinizin geleceğiyle ilgili kapsamlı raporu inceleyin
* Geri bildirim ve önerilere göre yineleyin ve iyileştirin
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