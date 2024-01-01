Alternatifler - Vecta

Figma

Figma

figma.com

Figma, macOS ve Windows için masaüstü uygulamaları tarafından etkinleştirilen ek çevrimdışı özelliklere sahip, öncelikle web tabanlı bir vektör grafik düzenleyicisi ve prototip oluşturma aracıdır. Android ve iOS için Figma Mirror yardımcı uygulamaları, Figma prototiplerinin mobil cihazlarda görüntül...

Penpot

Penpot

penpot.app

Penpot, alanlar arası ekiplere yönelik ilk Açık Kaynak tasarım ve prototip oluşturma platformudur. İşletim sistemlerine bağımlı olmayan Penpot web tabanlıdır ve açık web standartlarıyla (SVG) çalışır. Herkes için ve topluluk tarafından güçlendiriliyor.

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

Boxy SVG, illüstrasyonların yanı sıra logolar, simgeler ve diğer grafik tasarım öğelerini oluşturmaya yönelik bir vektör grafik düzenleyicisidir. Öncelikle SVG dosya formatındaki çizimleri düzenlemeye odaklanmıştır. Program, Windows, macOS, Chrome OS ve Linux tabanlı işletim sistemleri için hem web ...

Vectorpea

Vectorpea

vectorpea.com

Vectorpea Çevrimiçi Vektör Düzenleyici, vektör grafiklerini, AI, SVG ve PDF dosyalarını düzenlemenizi sağlar!

SVG Viewer

SVG Viewer

svgviewer.dev

SVG Viewer, SVG'leri görüntülemek, düzenlemek ve optimize etmek için kullanılan çevrimiçi bir araçtır.

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