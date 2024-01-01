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Yapay zeka tarafından desteklenen hedef odaklı kimlik avı simülasyonu ve güvenlik farkındalığı eğitimi. Çok mesajlı, konuşmaya dayalı kimlik avı simülasyonu (patent bekleniyor) ve yapay zeka kullanılarak son derece kişiselleştirilmiş güvenlik farkındalığı eğitimi

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