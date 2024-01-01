Vansec

Vansec

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yapay zeka tarafından desteklenen hedef odaklı kimlik avı simülasyonu ve güvenlik farkındalığı eğitimi. Çok mesajlı, konuşmaya dayalı kimlik avı simülasyonu (patent bekleniyor) ve yapay zeka kullanılarak son derece kişiselleştirilmiş güvenlik farkındalığı eğitimi

Web Sitesi: vansec.com

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