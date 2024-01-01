Valon

Valon

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Web Sitesi: valon.com

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Valon (Valon Mortgage), her ev sahibine güç verme misyonundadır. Ev sahibi olma yolculuğunun, anahtarlarınızı aldığınızda başladığına ve bunun çok daha ötesine geçtiğine inanıyoruz. Ev sahibi olmanın kolaylık, güvenlik ve finansal bilgi birikimiyle birlikte geldiği bir dünya yaratıyoruz. 2019'da kurulan Valon'un 200'den fazla çalışanı var ve halihazırda 5 milyar doların üzerinde ipotek işliyor. Nihai hedefimiz herkes için finansal sağlık platformu olmak ve mali durumunuzu yönetmenin getirdiği stresi ortadan kaldırmaktır.

Web Sitesi: valon.com

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