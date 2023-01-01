WebCatalog
Validly

Validly

validly.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Validly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnsanlar karmaşıktır, araştırmanın böyle olmasına gerek yoktur. Ürün ekiplerinin sürekli kullanıcı görüşmeleri yapmasına, fikirleri doğrulamasına ve bir sonraki adımın ne olacağını bilmesine yönelik bir araç seti.

Web Sitesi: validly.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Validly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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