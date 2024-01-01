Validere

Validere

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Web Sitesi: validere.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Emisyon yönetimini operasyonel hale getirin. Kurumsal düzeyde hedefler ve net sıfır girişimler belirleyip takip ederken, uyumluluk amacıyla Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını kolayca ölçün ve raporlayın. Validere, enerji kuruluşlarının bağlantısız, eksik verileri finansal ve çevresel değere yönelik net ve anında eyleme dönüştürülebilir yollara dönüştürmesine yardımcı olan bir ölçüm, raporlama ve doğrulama (MRV) SaaS şirketidir. Kuzey Amerika'nın önde gelen enerji şirketlerinden 50'den fazlası, fiziksel ve çevresel ürünlerini anlamak ve giderek daha karmaşık hale gelen bir ortamda netlik ve kolaylıkla gezinmek için Validere'nin teknolojisine ve çok disiplinli uzmanlarına güveniyor. Validere, enerji tedarik zincirini verimli ve sürdürülebilir hale getirerek insanlığın refahını artırmayı misyon edinmiştir. Şirketin Houston, Calgary ve Toronto'da ofisleri bulunmaktadır.

Web Sitesi: validere.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Validere ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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