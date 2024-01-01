Alternatifler - Valence
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Lattice
lattice.com
Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...
Leapsome
leapsome.com
İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...
Schoox
schoox.com
Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı ...
BetterUp
betterup.com
İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...
Culture Amp
cultureamp.com
Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yük...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor, kurucuları, pazarlamacıları, büyüme uygulayıcılarını ve ürün profesyonellerini farklı sektörlerden deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Aylık sabit bir ücret karşılığında, kullanıcılar sınırsız bire bir oturumlara erişebilir ve çoğu mentor, uzmanlıklarını hiçbir...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor, kuruluşlara ve şirketlere markalı, özelleştirilebilir bir çevrimiçi mentorluk programına erişim sunar. Başarılı bir mentorluk çözümü oluşturmak için son teknoloji ve düşünceli mentorluk teknolojimiz, kişiselleştirilmiş proje yönetimi, danışmanlık ve destekle birleştirilir.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow, mobil öncelikli, son derece ilgi çekici ve kullanıcı dostu olan NPS, Çevrimdışı, Sohbet, Klasik ve 360° Anketler gibi Müşteri Deneyimi ve Çalışan Deneyimi araçlarını bir araya getiren uçtan uca çok kanallı bir deneyim yönetimi platformudur. Konuşmaya dayalı kullanıcı arayüzü, anketler...
Torch
torch.io
Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini ortaya çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach, koçlar, danışmanlar, terapistler ve eğitmenler gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanmış dijital bir koçluk platformudur. Simply.Coach ile şunları yapabilirsiniz: 1. Operasyonlarınızı dijitalleştirin İdari işlere harcadığınız zamandan %30'a kadar tasarruf edin! 2. Müşteri deneyimini...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50'nin 360 Geri Bildirimi, gerçek zamanlı akran onaylı kariyer gelişimini destekler. Kuruluşunuzdaki çalışanlarınızın sonsuz kariyer gelişimini destekleyin. 360 Geribildirim çalışanların, liderlerin, mentorların ve koçların birbirlerinden geri bildirim istemesine, almasına ve vermesine olanak ta...
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning yazılımı, mentorluk programı tasarım şablonları, eşleştirme, takip, eğitim, rehberlik ve raporlama çözümleriyle güçlü entegrasyonlarla şirketlerin mentorluk ve öğrenme programlarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olur. Google, ABD Hava Kuvvetleri, Merck, American Airl...
Kahuna
joinkahuna.com
Yapay zekanın yardımıyla uzmanlığınıza abonelik satın. Benzersiz bilgi tabanınızı temel alan özel bir yapay zeka yardımcısıyla tavsiye verme yeteneğinizi güçlendirin.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kuruluşların departman ve kıdem düzeyine bakılmaksızın tüm işgücü için kişiselleştirilmiş, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir koçluk programı oluşturmasına olanak tanıyan lider küresel yetenek geliştirme platformudur. Kuruluşlar bunu yaparak, artan çalışan bağlılığı, daha yüksek üretkenlik ...
Macorva
macorva.com
Macorva'nın yapay zeka destekli platformu, işletmelerin performans yönetimi, geri bildirim ve müşteri memnuniyetini yönetme biçiminde devrim yaratıyor. Çözümlerimiz, içgörüleri hedeflenen kaynaklara ve kuruluşların deneyim verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan yanıt planlarına dön...
Edform
edform.com
İşverenlerin yetenekli öğrenciler ve mezunlar bulmasına ve yetiştirmesine yardımcı olan akıllı bir kariyer ve işveren katılımı platformu.
Mentornity
mentornity.com
Mentornity, ETKİLİ mentorluk programları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir MENTORLUK YAZILIMIdır. Mentornity özelleştirilebilir bir çözümdür ve ÇALIŞAN mentorluğuna, TOPLULUK mentorluğuna, tersine mentorluğa, mezunlar ağı mentorluğuna ve GİRİŞİMCİ mentorluğuna hazırdır. Mentornity yönetici ...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap, kişisel gelişimi kolaylaştıran 360° geri bildirim değerlendirmeleri oluşturmak ve çalıştırmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır! Çalışan odaklı geri bildirim raporları sayesinde geri bildirimi alanlar, iyileştirme önceliklerini hızlı bir şekilde belirleyebilir ve harekete geçebilir. ...
Leadr
leadr.com
Leadr, kuruluşların sağlıklı ekipler oluşturan etkili liderler oluşturmasına yardımcı olan ve sonuçların artmasını sağlayan dijital bir çalışma alanıdır. Leadr, bire bir ve ekip toplantıları, daha bilinçli geri bildirimler, hedef belirleme ve performans incelemelerini izleme, çalışan katılımı ve dah...
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam, konseylerin en önemli konuların özüne inmesine yardımcı olmak için burada. Tahminleri öngörülerle değiştiren çalışan ve topluluk içgörüleri platformumuz, daha akıllı ve daha hızlı karar alınmasını sağlar, böylece konseyiniz kaynakları en büyük fark yaratacakları yere odaklayabilir. AskY...
Feebee
getfeebee.io
Feebee, geri bildirim kültürünü yeniden şekillendirmek için Slack ile sorunsuz bir şekilde entegre olan, yeni başlayanlar için dönüştürücü bir platformdur. 360° Performans İncelemeleri, Değerlendirmeler, Takdir, Şirket Değerleri ve eNPS anketleri gibi temel araçları kullanıcı dostu tek bir platformd...
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basi...
Klaar
klaarhq.com
Dünya çapında 150'den fazla kuruluşun insan liderleri ve İK ekipleri, sürekli Performans Yönetimi, Yedekleme Planlama ve Hazırlık, Mentorluk ve Çalışan Bağlılığı Anketlerini birleştiren yapay zeka destekli Eylem Sistemi olarak Klaar'a güveniyor ve onu seviyor. Klaar ile ilk kez İK liderleri, sorunun...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, ...
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk yoluyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe bütünsel...