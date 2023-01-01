WebCatalog
UWC Hub

UWC Hub

uwchub.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UWC Hub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Diğer UWC'lileri konuma, eğitime, mesleğe, ilgi alanlarına ve daha fazlasına göre arayın. Diğer UWC'lileri tanıtın, işe alın veya onlara mentorluk yapmayı teklif edin. Angaje etmek: Projeler ve girişimler üzerinde işbirliği yapın ve yakınınızda gerçekleşen UWC etkinlikleri hakkında bilgi edinin! Bağlamak: Geri ver:

Web Sitesi: uwchub.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, UWC Hub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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