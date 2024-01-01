USP.ai, yazarların ve yaratıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz blog görselleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir görsel oluşturma aracıdır. Platform, kullanıcıların metin açıklamalarından görseller oluşturmasına olanak tanıyan son teknoloji derin öğrenme ve metinden görsele modeller tarafından desteklenmektedir. Kullanıcılar çeşitli görüntü oranları ve stillerinin yanı sıra önceden var olan benzersiz tarifler arasından seçim yapabiliyor. Platform ayrıca kullanıcıların doğrudan WordPress kontrol panelinden görsel oluşturmasına olanak tanıyan bir WordPress eklentisi de içeriyor. usp.ai, sınırlı seçeneklere sahip ücretsiz bir planın yanı sıra sınırsız görüntü oluşturma ve özel özelliklere erişim sağlayan çeşitli ücretli planlar sunar. Ücretli planlar aynı zamanda standart veya gelişmiş görsel lisansıyla birlikte gelir ve sınırsız web dağıtımına ve 500.000 kopyaya kadar baskı işlemlerine olanak tanır. Destek e-posta, canlı sohbet ve Discord yoluyla sağlanır.

Web Sitesi: usp.ai

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