USNI News

USNI News

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Web Sitesi: news.usni.org

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USNI News, bağımsız, kar amacı gütmeyen ve partizan olmayan bir eğitim kuruluşu olan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün günlük haber servisidir.

Web Sitesi: news.usni.org

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