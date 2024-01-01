Alternatifler - Userdoc

OneDesk

OneDesk

onedesk.com

OneDesk, çevrimiçi HelpDesk ve Proje Yönetimi yazılımını birleştirir. Tek uygulamayla müşterilerinize hizmet verin ve ekip projelerini yönetin.

Accompa

Accompa

accompa.com

1 numaralı bulut tabanlı Gereksinim Yönetimi yazılım aracı. 100'lerce firmanın İş Analizi, Ürün Yönetimi, Mühendislik, IT ekipleri tarafından kullanılmaktadır. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ Deneme sürümünü edinin. Accompa'dan.

Olive

Olive

olive.app

Olive ile BT karar verme ve yazılım kaynak bulmanın geleceğini deneyimleyin. Olive, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmak için yapay zekanın gücünü insan uzmanlığıyla birleştiren tek yazılım kaynak platformudur. Olive'in platformu RFx sürecinizi merkezileştirmenize, içgörüler toplamanıza, yanı...

Delibr

Delibr

delibr.com

Delibr AI, yüksek kaliteli ürün belgeleri oluşturma sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan, ürün yöneticilerine yönelik yapay zeka destekli bir asistandır. En iyi uygulamalara uymak için dinamik şablonlar, farklı şekillerde metin oluşturmak için yazma yardımı, metni netlik ve özlülük açısından optim...

Reqstudio

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio, şirketlerin gereksinimleri toplamasına yönelik çevrimiçi bir çözümdür ve ana amacı, yazılım toplama deneyiminizi, belgeleri oluşturmanızı ve tüm süreci kolay, basit bir şekilde tamamlamanızı ve onu sevmenizi sağlamaktır. Yazılım geliştirme projeleri yönetimi vakaların %60'ından fazlasında...

Flow Engineering

Flow Engineering

flowengineering.com

Çevik gereksinim takibi Digital Twin ile buluşuyor. Flow, hızlı hareket eden çevik ekiplerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

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