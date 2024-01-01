Usedesk

Usedesk

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Web Sitesi: usedesk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Usedesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Usedesk, müşterinin sadakatini artırmaya yardımcı olan Müşteri Hizmetlerini otomasyona, analiz etmeye ve geliştirmeye yönelik bir müşteri destek platformudur. 1. Firmanız ile ilgili tüm talep, inceleme ve bahsetmelerin tek pencerede işlenmesi. Messenger'lar, sohbetler, sosyal ağlar, e-posta, uygulamalar, inceleme siteleri ve forumlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Her şey tek bir yerde saklanır. 2. Yüksek hızlı destekle desteklenen otomasyon rutin çalışması: şablonlar, tetikleyiciler ve otomatik yanıtlar. Standart olmayan durum ve sorularda daha fazla zaman geçirmek için sohbet geçmişini kaydedin ve sık sorulan soruları otomatik olarak yanıtlayın. 3. Analitik: departmanın, temsilcinin, dönemin çalışması. Koşulları seçin ve sonuçları uygun tablolarda analiz edin. Her çalışanın ne kadar hızlı yanıt verdiği, kaç isteğin işleme alındığı ve müşterilerin ne kadar memnun olduğu artık Rapor bölümünde tek tıklamayla tamamen açık. Müşteri Hizmetlerinin ne kadar zorlu olabileceğini biliyoruz ve ruhsuz bir sistem değil, tam teşekküllü ve dost canlısı bir müşteri hizmeti olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz: - Bilgimizi çevrimdışı ve çevrimiçi olarak paylaşın: web seminerlerinde, buluşmalarda ve konferanslarda. - En iyi Müşteri Hizmetleri yöneticilerini eğitin. - Ve her zaman yardıma hazırım :)
Kategoriler:
Business
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: usedesk.com

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Gorgias

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