Alternatifler - Upwork
Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest hizmetler için çevrimiçi bir pazar yeridir. Şirket, serbest çalışanların dünya çapındaki müşterilere hizmet sunmaları için bir platform sağlıyor.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların ilham, geri bildirim, topluluk ve iş fırsatları elde ettiği yerdir ve dünya çapındaki tasarımcıları keşfedip onlarla bağlantı kurmak için en iyi kaynağınızdır.
Freelancer
freelancer.com
En iyi serbest çalışanları, web geliştiricilerini ve tasarımcılarını uygun fiyata bulun ve işe alın. 50m2'lik dünyanın en büyük pazarı. Saniyeler içinde teklif alın. İşinizi şimdi çevrimiçi olarak yayınlayın.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour'da istediğiniz işi halledin. Profesyonel serbest çalışanları bulmak ve birkaç dakika içinde serbest çalışan işler bulmak için ücretsiz bir iş ilanı verin! PeoplePerHour, dünyanın her yerindeki küçük işletmeleri, yeni kurulan girişimleri, girişimcileri, şirketleri, işletmeleri, KOBİ'ler...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Jobscan
jobscan.co
Jobscan, işe alım görevlilerinin görmesi gereken temel deneyim ve becerileri vurgulayarak özgeçmişinizi her işe göre optimize eder.
Superset
joinsuperset.com
Superset, kolejlerin uçtan uca kampüs yerleşimlerini otomatikleştirmesine olanak tanır, işverenlerin ülke genelindeki kolejlerden genç yetenekleri işe almasına yardımcı olur ve öğrencilerin fırsatlara demokratik bir şekilde erişmelerini sağlar.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation, BT saha hizmetleri için şirketleri ve vasıflı teknisyenleri ülke çapında harika işler yapmak üzere birbirine bağlayan 1 numaralı işgücü pazarıdır. Platformumuz, hizmet sunum ekiplerinin, sonucu kendileri kadar önemseyen bağımsız profesyonelleri belirleyip onlarla çalışmasına olanak tan...
Malt
malt.com
Malt, Avrupa'daki serbest çalışanlar için yenilikçi bir pazar yeridir. Malt ülke bazlıdır. Tamamen mevcut durumdayız: - BE: www.malt.be België (Hollanda) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Almanya (İngilizce) - ES: www.malt.es España (espa...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART), iş yapılması gereken kişi ve işletmeleri çalışmak isteyen kişilerle buluşturan Avustralya'nın yerel hizmetler için önde gelen çevrimiçi pazar yeridir. İnsanların becerilerinin tam değerini anlamalarını sağlama misyonuyla Airtasker, çalışmak ve gelir elde etmek için gerçekten es...
Bark.com
bark.com
Bark.com yerel işletmeleri inceler ve işinizi hızlı bir şekilde halletmeniz için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olur.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri profesyonel ağlarındaki üst düzey kodsuz ve düşük kodlu geliştiricilerle buluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Bağlantının yalnızca 48 saat içinde yapılabilmesi, Minimum Uygulanabilir Ürünün (MVP) birkaç hafta içinde doğrulanıp piyasaya sürülmesine olanak sağlar. Gelişti...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket by ADP, işletmenize günümüzün rekabet ortamında ölçeklenme yeteneği sağlayan son teknoloji ürünü bir platform sunar. Platformumuz şirketlerin genişletilmiş iş gücünü verimli ve uyumlu bir şekilde organize etmesine, yönetmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. New York, New York'ta bulunan...
WorkGenius
workgenius.com
Olağanüstü yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde bulun ve işe alın. WorkGenius, piyasada öncü, uçtan uca serbest çalışan işe alma ve yönetim çözümü sunar. Daha az ödeme ve uyumluluk sorunlarıyla, sektör lideri oranlarda, incelenmiş yeteneklere daha hızlı erişim için personel alımına yenilikçi, t...
Andela
andela.com
Yetenek topluluğumuz 60'tan fazla ülkede 77.000'den fazla yazılım ve 100'den fazla beceriyi içermektedir. Sizin için mühendis kaynakları buluyor, değerlendiriyor, eşleştiriyor ve işe alıyoruz.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin her yerden harika kariyerler oluşturmalarına yardımcı olan uzaktan kariyer platformudur. Binlerce en iyi uzaktan geliştirici işini çevrimiçi olarak tek bir yerde bulun!
Alura Market
alura.io
Etsy Satıcıları için 1 numaralı serbest hizmet pazarı. Etsy işletmelerini, Etsy satıcılarının başarılı olmasına yardımcı olacak hizmetler sunan, denetlenmiş serbest çalışanlarla buluşturuyoruz.
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem ka...
notch
order.notchordering.com
çentik, her boyuttaki restoran ve tedarikçi için toptan yiyecek ve içecek siparişini kolaylaştırır. Tüm siparişlerinizi verin, sohbet edin ve ödeme yapın.
Turing
turing.com
Turing, karmaşık verileri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri oluşturur ve dağıtır. Küresel ticari kuruluşların güvendiği insan zekası iş zorluklarını çözüyor ve üretkenliği artırıyoruz.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
Codementor
codementor.io
Gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışarak programlama becerilerinizi geliştirin. Projeleri tartışmak, kodları incelemek ve meslektaşlarınızdan ve mentorlardan bilgi edinmek için ücretsiz topluluğumuza katılın.
Comeup
comeup.com
2013 yılında oluşturulan %100 online hizmet sunma platformu. Siteye göz atın, size uygun hizmeti seçin ve birkaç tıklamayla sipariş verin.
Codeable
codeable.io
Codeable, WordPress'in tek serbest çalışan platformudur. Müşterileri en iyi WordPress uzmanlarıyla eşleştiriyoruz. Müşterilerin herhangi bir WordPress sorununu çözmelerine yardımcı oluyoruz.
WriterAccess
writeraccess.com
En iyi serbest çalışanları işe alın ve iş akışınızı kolaylaştırın. İçerik oluşturma platformumuz size içerik pazarlamasını ölçeklendirmek, işinizi veya ajansınızı büyütmek ve çevrimiçi kazanmak için içerik pazarlamasında uzmanlaşmak için ihtiyaç duyduğunuz yetenek, araç ve eğitimi sağlar.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR, ilgili tüm taraflar için süreci basitleştiren bir proje yönetim aracıdır. Proje sahiplerinin, çözüm sağlayıcılarının (yazılım geliştiriciler, metin yazarları, tasarımcılar vb.), paydaşların ve katkıda bulunanların projenin ilerleyişini ortak bir platform üzerinden takip etmelerini sağlar....
Proxify
proxify.io
Proxify'ın misyonu, dünya çapındaki en iyi geliştiricileri hak ettikleri fırsatlarla buluşturmaktır. Lansmanımızdan bu yana Proxify'ın geliştiricileri, ürünlerini ve büyüme özelliklerini geliştirmek için 1200'den fazla mutlu müşteriyle başarılı bir şekilde çalıştı. 3500'den fazla yetenekli geliştiri...
Fastwork
fastwork.id
İşinize veya işinize yardımcı olacak profesyonel serbest çalışanlar edinin veya Endonezya'daki serbest çalışma sitelerinde çevrimiçi işler arayın!
Anytask
anytask.com
AnyTask.com, serbest çalışanların bir banka hesabına sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırmak için Electroneum Ltd.'nin blockchain tabanlı ödeme teknolojisini kullanan ve aynı zamanda sıfır Satıcı ücreti vaat ederek diğer serbest çalışanlara kıyasla ücretlerde %20'ye kadar tasarruf sağlayan küresel b...